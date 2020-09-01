Радий Хабиров провел первый открытый урок в новом учебном году | видео

| 01 сен 2020 | 11:02

1 сентября, в День знаний, Глава Башкирии Радий Хабиров провел первый открытый урок в новом учебном году. Руководитель региона поздравил детей, родителей и педагогов с праздником.





— Прежде всего я обращаюсь к нашим ученикам. Поберегите себя, пожалуйста. До сих пор коронавирус не дремлет, он есть, он вокруг нас. Вы берегите себя, но особенно поберегите своих учителей. Это самая главная задача и самое ответственное поведение. Среди наших учителей есть люди в возрасте, которые побаливают. Им категорически нельзя болеть коронавирусом, — сказала Радий Хабиров. — Если верить в свои силы, все у нас получится!





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В очередной раз руководитель региона поблагодарил педагогов за самоотверженный труд. Выпускникам Глава Башкирии напомнил о том, что правительство ежегодно планирует увеличивать число бюджетных мест в вузах. Первоклассников Радий Хабиров попросил внимательно слушать учителей и хорошо учиться, отложив игрушки в сторону. А родителей руководитель региона попросил не обижаться за, что они не попали на линейки. Их политик также поблагодарил за прохождение тяжелого онлайн-обучения.