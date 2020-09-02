Мэр Стерлитамака рассказал о студентах-вандалах

Стерлитамакский район | 02 сен 2020 | 09:53

Накануне, 1 сентября, в администрации Стерлитамака прошла встреча молодых художников и представителей властей. С помощью диалога они пытались решить вопрос о рисунке на фасаде дома Худайбердина.







Сообщается, что местный меценат решил проспонсировать работу художницы,. Идея и эскиз будущего неприычного рисунка также понравились жителям дома. Однако мэр Владимир Куликов и его подчиненные отдают предпочтение более традиционным и патриотичным художественным работам о Великой Отечественной войне.



По словам Владимира Куликова, контингент горожан, который проживает на улице Худайбердина, «грезят об армии», поэтому лучше нарисовать представителя военных профессий. Более того, чиновник отметил, что в город приезжают студенты с деревень, которые ломают все арт-объекты города, передает портал cityopen.ru.

«Город у нас совершенно другой. У нас не Казань, не Москва, где по-другому мыслят. У нас приезжают с деревень многие дети, поступающие в институты. Попробуй воспитать студентов, которые приедут на 1 курс и будут сейчас у нас парки ломать. Они волю здесь почувствовали. У нас часы чугунные сломали, тростник сломали. Вот это дерево красивое оно, да, но не на Худайбердина. Давайте нарисуем здесь десантника. У нас есть люди, которые грезят об армии. С одной стороны – морскую пехоту, с другой – десантника», — предложил мэр города.

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Фото: соцсети