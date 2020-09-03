Радий Хабиров рассказал, что 8 районов и городов выиграли гранты на общую сумму 520 млн рублей

| 03 сен 2020 | 10:18

Восемь городов и сел Башкирии выиграли федеральные гранты на общую сумму 520 млн рублей. Как сообщил на своей странице Вконтакте глава Башкирии Радий Хабиров, эти деньги пойдут на реконструкцию общественных пространств.







Руководитель региона уточнил, что победителями стали Белорецк, Давлеканово, Благовещенск, Учалы, Баймак, Воскресенское и Зилаир. Он также отметил, что большая часть победителей – зауральские населенные пункты, и получение грантов является стартом для масштабного развития этой части региона.

«Мои коллеги все увереннее становятся на ноги и приобретают навыки участия в проектах федерального масштаба. У нас благодаря им, их профессионализму и упорству - еще одна победа. <...> Напомню, что это не первая наша победа - на федеральные средства мы уже завершаем 3 проекта по благоустройству в Ишимбае, Бирске и Янауле. На стадии реализации еще 5 проектов», - написал Радий Хабиров.

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