На Салаватском химическом заводе побывал гендиректор Роскосмоса

Салават | 03 сен 2020 | 11:15

Вчера, 2 сентября, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вместе с главой Башкирии Радием Хабировым посетил Салаватский химический завод. Об этом говорится на сайте руководителя региона.







После ознакомления с производством Дмитрий Рогозин отметил, что предприятие не является профильным для ракетно-космической промышленности, однако топливо само по себе имеет большое значение.

«Отдавать его [завод] под контроль сторонних предприятий, в том числе частных, означает порождать риски остановки такого рода производства. Такого мы себе позволить не можем. Поэтому будем о нем заботиться и развивать предприятие», - сказал он.

«Мне кажется, нам с главой республики надо было встретиться раньше. Потому что наш с ним обмен мнениями показал, что у Башкортостана есть колоссальный интерес к корпорации, а у «Роскосмоса» – к республике. Поэтому я думаю, что наше сотрудничество будет только наращиваться», - заявил Рогозин.

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Фото: glavarb.ru

Гендиректор «Роскосмоса» подчеркнул, что сейчас необходимо принять важное решение о дальнейшем развитии территорий, высвобождающихся из-за реконструкции. Также он сказал, что у корпорации есть планы по диверсификации производства в республике и старту выпуска продукции гражданского назначения.