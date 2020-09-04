Депутаты Башкирии поддержали идею бесплатного подключения граждан к газу
| 04 сен 2020 | 11:49
В парламенте Башкортостана поддержали идею подключать жителей села к газу бесплатно. Такую позицию озвучил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов.
– С проблемой неподъемно высокой для абсолютного большинства граждан стоимости подключения к газу сталкиваются все регионы, в том числе наша республика, – прокомментировал Рустам Ишмухаметов. – Ситуация следующая. «Газпром» прокладывает магистральную трубу, а доведением ее до населенных пунктов приходится уже заниматься на местах. И результат этой работы зависит, как правило, от бюджетной обеспеченности региона.
В Башкортостане данный вопрос решается лучше, чем в большинстве других субъектов, но по факту и для жителей нашей республики подключение к газу – серьезная проблема. За бюджетный счет труба доводится до определенной границы, а заведение газа в дом ложится уже на плечи граждан. Цена вопроса – сотни тысяч рублей. Для большинства жителей села суммы непосильные.
Как вариант, предлагается, например, возложить работы по газификации граждан на «Газпром», предоставив ему в качестве компенсации понесенных затрат ряд государственных льгот. Но важно одно – доведение газа до дома, до газовой плиты для граждан должно стать бесплатным.
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