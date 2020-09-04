Депутаты Башкирии поддержали идею бесплатного подключения граждан к газу

| 04 сен 2020 | 11:49

В парламенте Башкортостана поддержали идею подключать жителей села к газу бесплатно. Такую позицию озвучил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов.







– С проблемой неподъемно высокой для абсолютного большинства граждан стоимости подключения к газу сталкиваются все регионы, в том числе наша республика, – прокомментировал Рустам Ишмухаметов. – Ситуация следующая. «Газпром» прокладывает магистральную трубу, а доведением ее до населенных пунктов приходится уже заниматься на местах. И результат этой работы зависит, как правило, от бюджетной обеспеченности региона.



В Башкортостане данный вопрос решается лучше, чем в большинстве других субъектов, но по факту и для жителей нашей республики подключение к газу – серьезная проблема. За бюджетный счет труба доводится до определенной границы, а заведение газа в дом ложится уже на плечи граждан. Цена вопроса – сотни тысяч рублей. Для большинства жителей села суммы непосильные.

Как отметил Рустам Ишмухаметов, вопрос газификации населенных пунктов и высокой стоимости подключения к газу для граждан регулярно поднимается на встречах избирателей с депутатами Государственного Собрания республики.





– Лично для меня это был один из основных наказов избирателей – содействовать бесплатной газификации, – сказал парламентарий. – Аналогичные задачи жители республики ставят и перед моими коллегами по фракции. Мы поднимали проблему нынешним летом. Подобные сигналы поступают и из других регионов. В итоге сейчас вопрос вышел на федеральный уровень.









На совещании с профильными министерствами и ведомствами по вопросу газификации регионов секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил механизмы бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям. Наша фракция полностью поддерживает данную инициативу. Ее реализация предполагается в рамках нового федерального проекта «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года». Детали еще будут прорабатываться.

Как вариант, предлагается, например, возложить работы по газификации граждан на «Газпром», предоставив ему в качестве компенсации понесенных затрат ряд государственных льгот. Но важно одно – доведение газа до дома, до газовой плиты для граждан должно стать бесплатным.

Читать дальше...





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram