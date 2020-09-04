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Мэр Стерлитамака вновь обрушился с критикой на студентов из деревень

Мэр Стерлитамака вновь обрушился с критикой на студентов из деревень

Стерлитамакский район | 04 сен 2020 | 15:12

Мэр Стерлитамака Владимир Куликов вновь раскритиковал молодежь города. Чиновник в социальных сетях обвинил подрастающее поколение в хулиганстве и порче имущества и арт-объектов. В частности, глава муниципалитета назвал студентов из деревни «оголтелыми вандалами», ведущими себя как «варвары».



«Есть те, кто норовит все сломать и разрушить. Мы постоянно говорим: город – наш общий дом, поэтому и призываю вас вести себя в нем как рачительные хозяева, а не оголтелые вандалы. Это не пустые слова. Случаев вандализма у нас предостаточно. И часы чугунные в сквере сломали, и скамейки новые с корнем вырывали, и туи посаженные выкапывали. Полиция установила личности тех, кто на аллее по ул. Худайбердина светильники-«камыши» сломал. Это были студенты-первокурсники, которые приехали из близлежащих районов учиться в наш город. И повели себя вот так, как настоящие варвары», — говорится в посте Куликова.

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Напомним, ранее сообщалось, что Куликов обозвал студентов из деревень вандалами.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: cityopen.ru

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