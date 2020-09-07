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Хабиров назвал Янаул самым цветочным городом Башкирии

Хабиров назвал Янаул самым цветочным городом Башкирии

Янаульский район | 07 сен 2020 | 13:41

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал Янаул самым цветочным городом республики. Он рассказал о своей поездке туда.



Хабиров отметил, что в районе есть свои определённые проблемы, но несмотря на это содержится в чистоте — скошен бурьян, нет мусора, а все заборы покрашены. Он выразил благодарность главе Янаульского района Ильшату Вазигатову.

- Наверное, один из самых цветочных городов республики. Во-первых, там чисто, - заявил Радий Хабиров.

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Кроме того, на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии отметил коррекционную школу в Янауле, которая по его словам, заглядение. Ранее Хабиров похвалил главу Сибая Рустэма Афзалова за порядок в городе.

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Источник: mkset.ru
Фото: яндекс

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