В Башкирии планируют продлить выплату компенсаций за капремонт пожилым гражданам

| 08 сен 2020 | 12:50

Депутаты башкирского Курултая приняли решение рассмотреть на ближайшем пленарном заседании законопроект, который позволит продлить выплату компенсаций за капремонт для пожилых граждан до 31 декабря 2022 года.







«Соответствующую норму мы ввели в 2016 году в качестве эксперимента на год. Впоследствии мы продлили ее еще на три года. В декабре этот срок заканчивается. Практика показала, что такая льгота стала довольно ощутимой поддержкой для пожилых граждан. Кроме того, представляется как минимум неправильным, несправедливым брать плату за капремонт с человека, которому, например, за восемьдесят. Поэтому мы намерены продлить действие данной льготы», – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В пресс-службе парламента отметили, что право на льготу получают одинокие собственники жилых помещений или пожилые люди, которые живут вместе с семьей с неработающими гражданами. Пожилые люди старше 70 лет могут получить льготу в размере 50 процентов, старше 80 лет – в размере 100 процентов.