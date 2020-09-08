В Башкирии планируют продлить выплату компенсаций за капремонт пожилым гражданам
| 08 сен 2020 | 12:50
Депутаты башкирского Курултая приняли решение рассмотреть на ближайшем пленарном заседании законопроект, который позволит продлить выплату компенсаций за капремонт для пожилых граждан до 31 декабря 2022 года.
«Соответствующую норму мы ввели в 2016 году в качестве эксперимента на год. Впоследствии мы продлили ее еще на три года. В декабре этот срок заканчивается. Практика показала, что такая льгота стала довольно ощутимой поддержкой для пожилых граждан. Кроме того, представляется как минимум неправильным, несправедливым брать плату за капремонт с человека, которому, например, за восемьдесят. Поэтому мы намерены продлить действие данной льготы», – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев.