Арсен Аюпов из Башкирии стал победителем конкурса "Лидеры России" и уехал работать в Москву

| 08 сен 2020 | 18:01

Стали известны имена победителей конкурса управленцев нового поколения «Лидеры России-2020». В этом году жюри выбрало не 100 человек, а 106. В их числе оказался Арсен Аюпов из Башкирии. Он является управляющим партнером ГК РЕ Групп.







Всего в суперфинале принимали участие 300 молодых людей. Глава Башкирии Радий Хабиров посвятил молодому управленцу пост в социальных сетях. Руководитель региона отметил, что мужчина выразил желание работать в Москве. А вот власти республики теперь будут думать, как вернуть специалиста в Башкирию.

— В числе 106 суперфиналистов он сможет набраться управленческого опыта у чиновников высшего звена и крупных бизнесменов. А еще отучиться в любом российском вузе, ему уже выдали сертификат на обучение на 1 миллион рублей. Нашу республику на конкурсе представляли 6 суперфиналистов, двое из которых в прошлом году одержали победу в конкурсе «Лидеры Башкортостана». Значит, организаторы нашего конкурса объективно оценивали участников. Правда, в нашем конкурсе необходимо еще организовать такую же четкую, как в федеральной программе, связь победителей с потенциальными работодателями, как в государственном, так и в частном секторе. Пока этого нет. Вот и Арсен уехал работать в Москву. Будем думать, как заманить его и других наших талантливых ребят обратно! — написал Радий Хабиров.

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Фото: социальные сети