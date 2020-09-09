Баймакский район, где проходят протесты жителей, посетил Радий Хабиров

Баймакский район | 09 сен 2020 | 20:26

Планы ООО «Семёновский рудник» по открытию карьера поблизости от озера Талкас не на шутку взволновали жителей окрестных сёл. Глава РБ Радий Хадиров встретился с активистами из Темясово, Сакмар, Тубинского и Исяново.



В деревнях Исянбетово, Басаево и Кусеево тоже неспокойно. Народ переживает, что геологоразведочные работы возле реки Туяляс загрязнят в ней воду, а это уничтожит сенокосные поля. Просят разобраться с ООО «Алтын Юл». Радий Хабиров взял ситуацию под личный контроль, о чём заявил протестующим в Баймакском районе. Также он пообещал обратить внимание прокуратуры на проблему. Отмечают, что разговаривал глава Республики преимущественно на башкирском языке.







Красота природы затронула сердце Радия Фаритовича, поэтому вдохновлённые недавней победой на Куштау сельчане надеются, что к их району тоже проявят внимание. Глава Башкирии слушал и о других районных проблемах. Плохие дороги местные жители посоветовали в следующий раз рассмотреть из автомобиля, а не прилетать на вертолёте.

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Фото: vk.com/radiyhabirov

Администрация Баймакского района сообщает, что Радий Фаритович провёл выездное совещание в формате «Сельского часа». Обсудили вопросы продуктивного и спортивного коневодства. Хабиров пообещал увеличить государственную поддержку коневодческих предприятий и организовать контрольные системы выпаса лошадей.