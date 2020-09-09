Глава Белорецкого района отреагировал на пост с устрашающими фото с металлургического комбината

Белорецкий район | 09 сен 2020 | 21:05

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта в социальных сетях опубликовал пост, в котором отреагировал на «кричащие посты» и «устрашающие фото» с Белорецкого металлургического комбината.







В качестве примера Иванюта привел один из постов, размещенный в одном из телеграм-каналов: «Ауу, Белорецк, просыпайся! Чем ты дышишь, и что ты пьешь? У тебя под ногами оранжевое «озеро». А если быть точным - шламонакопитель сталепроволочно-канатного производства Белорецкого металлургического комбината».

«Бурый оттенок водоему придает железо. Конечно, купаться там нельзя - это не лесное озеро, а промышленный объект. Сегодня экологи выписывают промышленным предприятиям такие штрафы, что им проще построить современные системы очистки, чем бесконечно платить баснословные суммы», – отметил он.

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Фото: из открытых источников

Глава района выразил удивление тому, что внимание привлек шламоотстойник сталепроволочно-канатного производства, «который 45 лет никому интересен не был», и объяснил причины такого цвета.В качестве доказательства руководитель района привел фото, которое было сделано на днях администрацией.