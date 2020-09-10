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В Башкирии вновь откроют Центр развития туризма

В Башкирии вновь откроют Центр развития туризма

| 10 сен 2020 | 10:18

В Башкирии снова откроют Центр развития туризма. Указ об открытии утвердил глава РБ Радий Хабиров 7 сентября. Распоряжение размещено на сайте правовой информации.



Известно, что инициатива о создании Центра исходила от Правительства РБ. Его учредителем станет Госкомитет РБ по туризму. Формирование центра будет находиться на контроле у вице-премьера Азата Бадранова, занимающегося вопросами межнациональных и межконфессиональных отношений.

Центр должен будет разработать устав и зарегистрироваться в министерстве юстиции.

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Напомним, что Центр развития туризма уже существовал в Башкортостане прежде. Его руководителем был предприниматель Артур Идельбаев, который впоследствии ушел с должности в августе прошлого года. После чего была упразднена и сама структура.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: pixabay.com

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