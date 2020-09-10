Радий Хабиров рассказал, что в Балтачевском районе открыли парк за 7,4 млн рублей

Балтачевский район | 10 сен 2020 | 14:43

Глава Башкирии в социальных сетях рассказал об открытии парка в райцентре Старобалтачево. А назвали его «Семейный». Дело в том, что в селе до этого момента вообще никогда не было парка. Радий Хабиров назвал это недоразумением.







Теперь у жителей есть современные детские и спортивные площадки, километровая аллея с различными блоками. Вся территория освещена и находится под наблюдением видеокамер. Объект обошелся в 7,4 миллиона рублей. Однако средства пришли из федерального бюджета.

— Работа по благоустройству территорий в республике идет постоянно. Недавно обновили парк в Туймазах, установили там новый скейтодром. Также летом заработали парки отдыха в селах Чекмагуш и Шаран. Наша задача обновить парки, площади и скверы всех городов и сел, чтобы нашим жителям отдыхать было приятно и комфортно. И, конечно же, точки притяжения в виде общественных пространств должны быть не только в городах, но и в каждом райцентре и в каждом крупном селе, — написал Радий Хабиров.

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Фото: социальные сети