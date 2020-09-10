В Башкирии депутаты вынесли замечание главе Ишимбайского района Азамату Абдрахманову

Ишимбайский район | 10 сен 2020 | 17:51

Совет депутатов Ишимбайского района не одобрил действия нынешнего руководителя муниципалитета. О действиях чиновника представление районного прокурора о недопустимости нарушения этики.







Депутаты вынесли замечание Азамату Абдрахманову, об этом сообщает «Башинформ». По мнению парламентариев, глава администрации допустил ошибку в ходе протеста у подножия шихана Куштау. В качестве наказания чиновнику сделано замечание.



Сам Азамт Абдрахманов заявил, что никогда не выступал против защитников природного памятника. Более того, по его словам, он договорился с правоохранительными органами, чтобы 100 жителей не были арестованы.

«Многих из них — более 100 человек — я вывел под свою личную ответственность, договаривался с полицией, чтобы они их не арестовывали. Иначе арестованных было бы гораздо больше. Но организаторами это мероприятия были далеко не романтики, и далеко не бескорыстные люди. К тому же — распространённые видео, — манипуляция и монтаж. Там нет нигде начала, где ко мне обращаются крайне грубо и провокационно. Говорили, якобы я «не правильный» башкир, и прочие оскорбления сыпали в мой адрес. Это потом уже появились женщины и дети. А вначале я имел дело с воинственно настроенными радикалами, которые сорвали с меня российский флаг! (А это само по себе правонарушение, между прочим)», — заявил чиновник.

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Фото: оцсети