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Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в режим повышенной готовности
| 11 сен 2020 | 12:33
Сегодня, 11 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в режим повышенной готовности. Напомним, он был введен ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Обновленный документ опубликован на портале правовой информации.
Так, теперь разрешено заполнять на 50% зрителями трибуны спортивных учреждений на матчах КХЛ, РПЛ и других соревнований профессиональных спортивных команд. Кроме того, для спортсменов старше 18 лет разрешено возобновление сезона спортивных мероприятий. Оба послабления действуют лишь при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.