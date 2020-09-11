Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в режим повышенной готовности

Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в режим повышенной готовности

Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в режим повышенной готовности

| 11 сен 2020 | 12:33

Сегодня, 11 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров  внес новые изменения в режим повышенной готовности. Напомним, он был введен ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Обновленный документ опубликован на портале правовой информации.



Так, теперь разрешено  заполнять на 50% зрителями трибуны спортивных учреждений на матчах КХЛ, РПЛ и других соревнований профессиональных спортивных команд. Кроме того, для спортсменов старше 18 лет разрешено возобновление сезона спортивных мероприятий.  Оба послабления действуют лишь при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

В Баймакском районе Радий Хабиров проиграл школьнику в шахматы

Читайте также:

В Баймакском районе Радий Хабиров проиграл школьнику в шахматы
Также в документе сообщается, что  с 15 сентября начнут работу молодежные клубы, кружки и секции. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Радий Хабиров внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности
Политика
Радий Хабиров внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности
Хабиров подписал новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии
Политика
Хабиров подписал новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии
В Башкирии внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности
Политика
В Башкирии внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности
В Башкирии Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Политика
В Башкирии Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
В Башкирии Радий Хабиров внес коррективы в указ о режиме повышенной готовности
Общество
В Башкирии Радий Хабиров внес коррективы в указ о режиме повышенной готовности
Хабиров смягчил своим указом режим повышенной готовности в Башкирии
Политика
Хабиров смягчил своим указом режим повышенной готовности в Башкирии
Хабиров внес новые изменения в режим повышенной готовности
Политика
Хабиров внес новые изменения в режим повышенной готовности
Хабиров вновь внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Политика
Хабиров вновь внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: