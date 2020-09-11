Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в режим повышенной готовности

| 11 сен 2020 | 12:33

Сегодня, 11 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в режим повышенной готовности. Напомним, он был введен ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Обновленный документ опубликован на портале правовой информации.







Так, теперь разрешено заполнять на 50% зрителями трибуны спортивных учреждений на матчах КХЛ, РПЛ и других соревнований профессиональных спортивных команд. Кроме того, для спортсменов старше 18 лет разрешено возобновление сезона спортивных мероприятий. Оба послабления действуют лишь при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

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Также в документе сообщается, что с 15 сентября начнут работу молодежные клубы, кружки и секции.