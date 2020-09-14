Стали известны результаты муниципальных выборов в Башкирии

| 14 сен 2020 | 14:02

ЦИК Башкирии огласил результаты муниципальных выборов в регионе сегодня, 14 сентября. Лидером, по информации Центризбиркома, стала «Единая Россия».



Явка избирателей, отмечается в сообщении, составила более 52 процентов. Наиболее высокая активность намечается в селах – 64,42 процента, в городах – 31,39 процента.







По результатам выборов лидером остается партия «Единая Россия», 70,21 процента голосов, на втором месте КПРФ – 4,42 процента, на третьем ЛДПР – 2,93 процента. Партия «Зеленые» набрала 1,79 процента, «Патриоты России» – 1,73 процента, «Справедливая Россия» – 1,67 процента, у «Партии Роста» – 1,19 процента, у «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 1,13 процента, «Гражданская Платформа» – 0,6 процента, «Яблоко» – 0,06% голосов. Кандидаты –самовыдвиженцы набрали 14,27 процента.

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По результатам выборов в Курултай Башкирии также победили представители правящей партии: Флюр Уразметов – 65,5% и Салават Хусаинов –70%.