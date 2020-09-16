Радий Хабиров лично убедился в нарушениях на стройке возле дома №5 по улице Шота Руставели

Уфа | 16 сен 2020 | 16:49

Глава Башкирии Радий Хабиров, посетив стройку возле дома № 5 по улице Шота Руставели в Уфе, лично обошёл всю территорию. Он убедился в нарушениях Градостроительного и Земельного кодекса и принял решение прекратить точечное строительство 34-этажной высотки, которую начало компания «ПСК-6» депутата горсовета Уфы Андрея Носкова.







Решение Радия Хабирова прокомментировал замруководителя администрации Главы РБ Ринат Баширов.

— Строительство дома располагалось в 11 метрах от жилого здания. Глава высказал свои сомнения по этой стройке заммэру Хайруллину и главному архитектору Байдину, — сказал Баширов. - Архитектор подтвердил в свою очередь, что это неправомерные действия застройщика.









Как выяснилось, при проектировке территории соседних домов фактически были лишены придомовых территорий. Эти территории были изъяты в пользу нового земельного участка, на котором собирались строить 34-этажный жилой дом. К тому же, не были учтены расчетные показатели минимально допустимого уровня доступности коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры для населения. Это детсады, школы, больницы и т.д.Кроме этого, Баширов сообщил о нарушениях, которые касались расселения людей из аварийного и ветхого жилого фонда. Земельный участок был предоставлен до окончания расселения трёх аварийных домов. Это нарушение Градостроительного кодекса. Жильцов должны были расселить еще до января 2020 года, однако до сих пор расселено только 50 процентов жильцов.

Жители близлежащих домов с восторгом восприняли решение Радия Хабирова о прекращении точечной застройки, которую планировала строительная компания «ПСК-6» депутата горсовета Уфы Андрея Носкова.

- Неужели это правда?! — отреагировали жители и добавили, что давно добивались такого решения.

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