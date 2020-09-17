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Хабиров рассказал, кем мечтал быть в детстве и о чем мечтает сейчас

Хабиров рассказал, кем мечтал быть в детстве и о чем мечтает сейчас

| 17 сен 2020 | 11:12

В ходе рабочей поездки в Кигинский район руководитель республики Радий Хабиров поделился со школьниками своей детской мечтой. Так, оказывается, политик мечтал в будущем стать  биологом. Об этом сообщается на сайте главы РБ.



Интервью у Радия Хабирова брали корреспонденты детской телевизионной студии «Точка роста».Также глава Башкирии рассказал, что планирует сплавиться по реке Юрюзань в Кигинском районе.

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«У жителей богатая внутренняя культура, достоинство, природа очень красивая. В следующем году буду сплавляться у вас по реке Юрюзань, в этом году свой первый опыт на сплаве я получил в Бурзянском районе», — сказал Радий Хабиров.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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