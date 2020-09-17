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Радий Хабиров неожиданно подписал новый указ о повышенной готовности

Радий Хабиров неожиданно подписал новый указ о повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 17 сен 2020 | 16:12

Глава Башкирии Радий Хабиров в четверг подписал новый указ о повышенной готовности в республике, который вносит изменения в предыдущие документы.



Режим обязательной самоизоляции сохраняется до 15 октября для тех, кто находится в социальных учреждениях региона. Соцучреждения региона сохраняют до той же даты автономный режим работы, то есть изоляцию. Перечень таких учреждений должно подготовить профильное министерство. 

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Также разрешается госслужащим ездить в командировки в регионы со сложной эпидобстановкой и за границу — но только в исключительных случаях и по поручению главы региона. Депутаты также могут отправляться в служебные командировки и только в исключительных случаях.

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Источник: news102.ru

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