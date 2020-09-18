В Башкирии власти региона будут распоряжаться землями муниципалитетов
| 18 сен 2020 | 08:39
Госсобрание РБ поддержало законопроект о передаче права распоряжаться землями властям региона. Инициатива исходила от Минземимущества РБ.
Речь идет о внесении в закон "О местном самоуправлении" нормы о том, что республиканским властям передаются полномочия органов местного самоуправления по предоставлению неразграниченных земельных участков и функции земельного контроля.
При этом из закона "О регулировании земельных отношений" предлагается исключить положение о том, что право распоряжаться участками с неразграниченной формой собственности принадлежит муниципалитетам. Таким образом, ожидается, что основными массивами муниципальных земель будет распоряжаться Минземимущество РБ.
Большинство депутатов поддержали законопроект - 68 человек, против выступили - 14, воздержались - 6. Отметим, что слушания по данным поправкам оказались самыми спорными за все пленарное заседание.
Отметим, против поправок выступали прокуратура, Минфин, Росреестр, ассоциация "Совет муниципальных образований Республики Башкортостан". Во время заседания представитель прокуратуры пояснил, что ведомство не поддержало законопроект по нескольким причинам. В первую очередь, поправки могут противоречить федеральному закону и потребовать больших финансовых расходов.