В Башкирии власти региона будут распоряжаться землями муниципалитетов

| 18 сен 2020 | 08:39

Госсобрание РБ поддержало законопроект о передаче права распоряжаться землями властям региона. Инициатива исходила от Минземимущества РБ.



Речь идет о внесении в закон "О местном самоуправлении" нормы о том, что республиканским властям передаются полномочия органов местного самоуправления по предоставлению неразграниченных земельных участков и функции земельного контроля.







При этом из закона "О регулировании земельных отношений" предлагается исключить положение о том, что право распоряжаться участками с неразграниченной формой собственности принадлежит муниципалитетам. Таким образом, ожидается, что основными массивами муниципальных земель будет распоряжаться Минземимущество РБ.



Большинство депутатов поддержали законопроект - 68 человек, против выступили - 14, воздержались - 6. Отметим, что слушания по данным поправкам оказались самыми спорными за все пленарное заседание.

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Фото: zelenogradsk.com

Глава Минземимущество РБ, в свою очередь, заявила депутатам, что министерство планирует сформировать единую электронную базу таких земель, тем самым "вывести их из тени". Однако многие опасаются, что внесение изменений в земельное законодательно республики фактически лишит муниципалитетов их основного ресурса и инструменты — земли.Отметим, против поправок выступали прокуратура, Минфин, Росреестр, ассоциация "Совет муниципальных образований Республики Башкортостан". Во время заседания представитель прокуратуры пояснил, что ведомство не поддержало законопроект по нескольким причинам. В первую очередь, поправки могут противоречить федеральному закону и потребовать больших финансовых расходов.