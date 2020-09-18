Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии власти региона будут распоряжаться землями муниципалитетов

В Башкирии власти региона будут распоряжаться землями муниципалитетов

В Башкирии власти региона будут распоряжаться землями муниципалитетов

| 18 сен 2020 | 08:39

Госсобрание РБ поддержало законопроект о передаче права распоряжаться землями властям региона. Инициатива исходила от Минземимущества РБ.

Речь идет о внесении в закон "О местном самоуправлении" нормы о том, что республиканским властям передаются полномочия органов местного самоуправления по предоставлению неразграниченных земельных участков и функции земельного контроля.



При этом из закона "О регулировании земельных отношений" предлагается исключить положение о том, что право распоряжаться участками с неразграниченной формой собственности принадлежит муниципалитетам. Таким образом, ожидается, что основными массивами муниципальных земель будет распоряжаться Минземимущество РБ.

Большинство депутатов поддержали законопроект - 68 человек, против выступили - 14, воздержались - 6. Отметим, что слушания по данным поправкам оказались самыми спорными за все пленарное заседание.

Радий Хабиров неожиданно подписал новый указ о повышенной готовности

Читайте также:

Радий Хабиров неожиданно подписал новый указ о повышенной готовности
Глава Минземимущество РБ, в свою очередь, заявила депутатам, что министерство планирует сформировать единую электронную базу таких земель, тем самым "вывести их из тени". Однако многие опасаются, что внесение изменений в земельное законодательно республики фактически лишит муниципалитетов их основного ресурса и инструменты — земли.

Отметим, против поправок выступали прокуратура, Минфин, Росреестр, ассоциация "Совет муниципальных образований Республики Башкортостан". Во время заседания представитель прокуратуры пояснил, что ведомство не поддержало законопроект по нескольким причинам. В первую очередь, поправки могут противоречить федеральному закону и потребовать больших финансовых расходов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru
Фото: zelenogradsk.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: