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Хабиров рассказал, на сколько в Башкирии повысится тариф за вывоз мусора

Хабиров рассказал, на сколько в Башкирии повысится тариф за вывоз мусора

| 18 сен 2020 | 09:42

Руководитель республики Радий Хабиров вновь коснулся темы мусорной реформы. Глава Башкирии ответил на вопрос о повышении тарифов в интервью радиостанции  Business FM.



Хабиров отметил, что пока что конкретного решения, на сколько повысятся тарифы, еще нет. Он еще раз подчеркнул, что установленные в республике тарифы сейчас являются самыми низкими в России – в сельских населенных пунктах вывоз обходится местным жителям 35 рублей. В городах – 70 рублей.

«Это было мое такое «хамское» противоречие законам экономики. Я сказал — нет, мы не будем повышать. Вот если к нам пришли операторы, они должны понять — даем год региональным операторам, чтобы они создали систему вывоза», – заявил глава.
Руководитель региона отметил, что до мусорной реформы в селах не было контейнерных площадок, за год ими удалось покрыть 50 процентов поселений. Вывоз мусора из деревень осуществляется 1-2 раза в неделю.
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«Сумма, которую хотим чуть-чуть поднять, должна пойти на мусоросортировочные и мусороутилизирующие станции. Коллеги предложили существенно поднять — не 35 в селах, а должно дойти до 90. Я их отправил обратно. Я полагаю, что где-то в районе в сельских населенных пунктах от 55 до 90 поднимем», – подытожил Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru

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