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Радий Хабиров рассказал, чем планирует заняться на пенсии

Радий Хабиров рассказал, чем планирует заняться на пенсии

| 18 сен 2020 | 13:34

Глава РБ Радий Хабиров в беседе радиостанции Business FM Уфа объяснил, чем он планируется заняться после выхода на пенсию. По его словам, он вернется к тому, чем занимался до политической карьеры.



Разговор о планах на пенсию Радий Хабиров поднял после того, как ответил на вопрос о должностных лицах, причастных к отчуждению акций Башкирской содовой компании.

"Придёт время, я потихонечку уйду на пенсию, буду заниматься преподавательской деятельностью, я хочу жить так, чтобы ко мне потом не постучались. Поэтому, как говорят, не воруй и живи спокойно дольше", – заявил руководитель республики.
Напомним, Башкирская содовая компания планировала взять в разработку шихан Куштау. Одно в связи с волной недовольств отказалась от этой идеи. Генеральная прокуратура по распоряжению президента проверила процесс отчуждения предприятия в 2013 году и выявила нарушения. После чего подала в Арбитражный суд иск с требованием передать БСК в государственную собственность.
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Глава республики пояснил, что он не намерен руководить предприятием. Однако если контрольный пакет перейдет Башкирии, он останется у нее.

Отметим, до того, как стать политиком, Радий Хабиров выбрал путь юриста. Он окончил юридический факультет Башкирского государственного университета. Получил степень кандидата юридических наук. После чего с 1994 по 2003 года работал в Институте права БашГУ. Свою карьеру он начинал в качестве ассистента кафедры и вырос до директора института.
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Источник: sterlegrad.ru

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