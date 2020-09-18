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Радий Хабиров: "Мы разработаем чёткие и понятные градостроительные правила"

Радий Хабиров: "Мы разработаем чёткие и понятные градостроительные правила"

| 18 сен 2020 | 14:01

На своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об инициативе по разработке новых «четких и понятных» градостроительных правил.



Вероятно, такое решение он принял после ситуации со стройкой у дома по улице Шота Руставели,5. Долгое время жильцы бились за то, чтобы остановить строительство новой многоэтажки в считанных метрах от их дома. Глава Башкирии лично встретился с уфимцами и потребовал остановить работы, заявив, что «жилой дом здесь строить не будут».

- Мы начинаем разрабатывать чёткие и понятные градостроительные правила для того, чтобы в нашей республике больше никогда не повторилась ситуация, когда у людей в 10 метрах перед окнами вырастали стометровые стены небоскрёбов, - написал он на своей странице. - Чтобы никогда людям из этих домов, которые живут там много лет, не приходилось выходить на защиту своих элементарных прав на дворовое пространство, солнечный свет, комфортную жизнь.
Радий Хабиров лично убедился в нарушениях на стройке возле дома №5 по улице Шота Руставели

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Радий Хабиров лично убедился в нарушениях на стройке возле дома №5 по улице Шота Руставели
При этом в разработке таких критериев примут участие и эксперты, и общественность – простые жители городов.
- Наши города будут развиваться так, как хотят наши жители, а не по желанию любящих сверхприбыли застройщиков или вороватых «контролёров», - добавил Радий Хабиров.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова

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