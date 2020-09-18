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Радий Хабиров: "Мы разработаем чёткие и понятные градостроительные правила"
| 18 сен 2020 | 14:01
На своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об инициативе по разработке новых «четких и понятных» градостроительных правил.
Вероятно, такое решение он принял после ситуации со стройкой у дома по улице Шота Руставели,5. Долгое время жильцы бились за то, чтобы остановить строительство новой многоэтажки в считанных метрах от их дома. Глава Башкирии лично встретился с уфимцами и потребовал остановить работы, заявив, что «жилой дом здесь строить не будут».
- Мы начинаем разрабатывать чёткие и понятные градостроительные правила для того, чтобы в нашей республике больше никогда не повторилась ситуация, когда у людей в 10 метрах перед окнами вырастали стометровые стены небоскрёбов, - написал он на своей странице. - Чтобы никогда людям из этих домов, которые живут там много лет, не приходилось выходить на защиту своих элементарных прав на дворовое пространство, солнечный свет, комфортную жизнь.