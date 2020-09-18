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Глава Ишимбайского района извинился перед членами партии "Единая Россия" за поведение на Куштау

Глава Ишимбайского района извинился перед членами партии "Единая Россия" за поведение на Куштау

Ишимбайский район | 18 сен 2020 | 15:59

Глава Ишимбайского района Башкирии Азамат Абдрахманов, который 15 августа крушил палатки активистов на горе-шихане Куштау, сегодня принес извинения, сообщил на заседании круглого стола в рамках фестиваля «Город прав» руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. Извинения, как следовало из слов, были произнесены чиновником перед членами партии на заседании президиума регионального исполкома.



На сайте партии сообщается, что президиум рассматривал «этическое поведение» главы района.

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В пресс-службе исполкома пояснили "Ъ-Уфа", что Азамат Абдрахманов участвовал в заседании президиума в режиме онлайн. «Он в очередной раз объяснил, что произошло, и извинился за свое поведение. Сказал, что не должен был так поступать и что впредь такого не повторится»,— сообщили в пресс-службе исполкома.

Рустем Ахмадинуров сообщил "Ъ-Уфа", что текст извинения будет опубликован, но в каком виде, не уточнил.

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Источник: www.kommersant.ru

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