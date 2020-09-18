Андрею Назарову предложили возглавить Попечительский совет проекта "Карта заботы" партии "Единая Россия"

| 18 сен 2020 | 16:37

Премьер-министру Правительства Башкортостана Андрею Назарову предложено возглавить Попечительский совет проекта «Карта заботы» «Единой России». Об этом стало известно сегодня, 18 сентября, на расширенном заседании Президиума регионального политсовет партии.







CRM-систему"Карта заботы" презентовали перед Секретарем реготделения «Единой России», Главой РБ Радием Хабировым.

«В период пика пандемии с марта по июль, когда значительная часть населения находилась на самоизоляции, Ситуационным центром «Наша забота» при Региональном исполкоме партии была оказана помощь почти 300 тысячам гражданам республики. С середины июля нами начат переход к составлению «Карты заботы», представляющий собой реестр граждан республики, которые находятся в особо трудной жизненной ситуации, и предусматривающей оказание им адресной социальной поддержки и дополнительной заботы по пяти основным направлениям: продуктовая, волонтерская, правовая помощь, а также содействие в медицинской помощи и помощь в трудоустройстве малоимущих граждан», - рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

«Это не очередной бюрократический проект по формальной защите граждан. Мы хотим, чтобы она стала действенным партийный инструментом по адресной социальной защите обездоленных, а иногда даже отчаявшихся в жизни людей, протягивающий им свою помощь и заботу. В нашем проекте важно не категориальное, а адресное и человеческое неравнодушное участие в решении житейских вопросов нашего партийного актива. Надеюсь, что вместе мы сможем это сделать", - подчеркнул Рустем Ахмадинуров.









За прошедшие два месяца в Колл-центр "Единой России" по номеру 8-800-201-89-03 обратились почти три тысячи заявителей. Около 20% из них были включены в Реестр «Карты заботы», и им оказана конкретная адресная социальная помощь. Министерством цифрового развития республики разработана специальная CRM-система, которая позволяет автоматизировать процесс предоставления адресной помощи остронуждающимся. Она помогает обрабатывать звонки и обеспечивает процедуру быстрого реагирования.

Председатель Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ Зарина Газизова наглядно показала, как работает система «Карта заботы». Она привела примеры оказанной помощи за последнее время. Радий Хабиров высоко оценил новую разработку.

«В тяжелый период пандемии партия очень эффективно отработала. Мы когда-то обсуждали: может быть нам не разовую помощь оказывать, а чтобы нуждающиеся категории граждан находились в специальном реестре. И хотя бы через какое-то время мы могли бы на этих людей выйти и спросить: «Как у вас дела? Чем помочь?» Они все очень нуждаются во внимании. Такой «Карты» нет нигде, это хороший проект. Прошу его довести до логического завершения и внедрить в работу», - прокомментировал Радий Хабиров.

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