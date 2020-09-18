Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров новым указом ввел жесткие ограничения в Башкирии

Хабиров новым указом ввел жесткие ограничения в Башкирии

Хабиров новым указом ввел жесткие ограничения в Башкирии

| 18 сен 2020 | 18:03

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый указ о повышенной готовности – второй на текущей неделе. Только теперь документ ужесточает ограничения, действующие в республике.



Согласно новому указу, в некоторых городах и районах Башкирии вводится особый порядок передвижения людей и автомобилей. В районы и города Башкирии, указанные в приложении, не смогут въезжать граждане России, а также иностранцы, которые не проживают там, либо не имеют специальных пропусков.

Радий Хабиров рассказал, чем планирует заняться на пенсии

Читайте также:

Радий Хабиров рассказал, чем планирует заняться на пенсии
Контролировать принятые меры будут сотрудники МВД и внутренние войска. В приложении указаны города Кумертау, Салават, а также Илишевский, Ишимбайский, Мелеузовский, Куюргазинский и Туймазинский районы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: