Хабиров новым указом ввел жесткие ограничения в Башкирии

| 18 сен 2020 | 18:03

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый указ о повышенной готовности – второй на текущей неделе. Только теперь документ ужесточает ограничения, действующие в республике.







Согласно новому указу, в некоторых городах и районах Башкирии вводится особый порядок передвижения людей и автомобилей. В районы и города Башкирии, указанные в приложении, не смогут въезжать граждане России, а также иностранцы, которые не проживают там, либо не имеют специальных пропусков.

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Контролировать принятые меры будут сотрудники МВД и внутренние войска. В приложении указаны города Кумертау, Салават, а также Илишевский, Ишимбайский, Мелеузовский, Куюргазинский и Туймазинский районы.