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Хабиров обвинил бывшего мэра Уфы в транспортных проблемах города

Хабиров обвинил бывшего мэра Уфы в транспортных проблемах города

Уфа | 19 сен 2020 | 10:45

Радий Хабиров раскритиковал экс-мэра Уфы Ирека Ялалова. По мнению главы Башкирии, именно действующий сенатор от Башкирии виноват в транспортных проблемах города. Об этом Хабиров заявил в интервью Business FM, отвечая на вопрос о ходе транспортной реформы.

- Я встретил мощное противодействие тех же коммерческих перевозчиков, которые хотят на своих автобусах ездить еще лет 20. Я считаю, что тот человек, который допустил это в Уфе, ее предыдущий руководитель, такой, красивый наш сенатор – это позор для города, - заключил глава региона.



Радий Хабиров полагает, что сейчас дорожная ситуация в городе улучшилась. По его словам, из 3000 «ржавых "ПАЗов"» на улицах столицы Башкирии остались лишь около 500-600, остальные сменили автобусы на метане, вдобавок появилась карта "Алга".

- Я на самом деле горжусь этой реформой, ее просто до конца не довели, но прекрасно доведут. Я этот Техас остановил, - считает Хабиров.
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В беседе была затронута также проблема пробок. По словам главы Башкирии, она встала особенно остро из-за "беспрецедентного объема работ" на улицах. Напомним, и сейчас в центре города ремонт идет сразу на трех участках.
- Но все-таки это другая история. Другая часть работы, не совсем связанная с транспортом, - прокомментировал вопрос о пробках Хабиров.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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