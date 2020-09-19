Хабиров обвинил бывшего мэра Уфы в транспортных проблемах города
Уфа | 19 сен 2020 | 10:45
Радий Хабиров раскритиковал экс-мэра Уфы Ирека Ялалова. По мнению главы Башкирии, именно действующий сенатор от Башкирии виноват в транспортных проблемах города. Об этом Хабиров заявил в интервью Business FM, отвечая на вопрос о ходе транспортной реформы.
- Я встретил мощное противодействие тех же коммерческих перевозчиков, которые хотят на своих автобусах ездить еще лет 20. Я считаю, что тот человек, который допустил это в Уфе, ее предыдущий руководитель, такой, красивый наш сенатор – это позор для города, - заключил глава региона.
Радий Хабиров полагает, что сейчас дорожная ситуация в городе улучшилась. По его словам, из 3000 «ржавых "ПАЗов"» на улицах столицы Башкирии остались лишь около 500-600, остальные сменили автобусы на метане, вдобавок появилась карта "Алга".