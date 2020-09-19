В правительстве Башкирии объяснили, почему был ограничен въезд в некоторые районы республики
| 19 сен 2020 | 13:50
В пресс-службе главы Башкирии объяснили причины ограничения въезда на территорию некоторых районов республики. Напомним, вчера, 18 сентября, на портале правовой информации был опубликован приказ Радия Хабирова о запрете въезда без специальных пропусков жителям России и иностранцам, которые не проживают в определенных районах Башкирии.
Ограничительные меры были наложены на территории Кумертау, Салавата, Илишевского, Ишимбайского, Мелеузовского, Куюргазинского и Туймазинского районов.
По словам представителя пресс-службы, изменения в указ приняты для того, чтобы упорядочить нахождение на приграничных к другим регионам районах Башкирии иностранных граждан.
Отметим, что в настоящий момент на территорию республики прибывают граждане Кыргызстана, которые не могут вернуться к себе на родину из-за перекрытия Казахстана с Оренбургской областью. Ихсанова выразила надежду, что завтра, 20 сентября, представитель посольства Кыргызстана разрешит эту ситуацию.
Напомним, ранее сообщалось, что 17 сентября в Башкирии вышел новый указ о повышенной готовности в регионе.