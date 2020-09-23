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"Мне понятен гнев мамочек": Радий Хабиров высказался о нехватке мест в детсадах Уфы

"Мне понятен гнев мамочек": Радий Хабиров высказался о нехватке мест в детсадах Уфы

Уфа | 23 сен 2020 | 09:21

Руководитель республики Радий Хабиров высказался о строительстве детских садиков. По его мнению, это является острой проблемой и ему понятен «гнев мамочек».



За 2020 год, по данным Радия Фаритовича, 3090 детей должны получить место. Так, закончилась стройка в Сипайлово, продолжаются работы в Демском районе Уфы, Алексеевке, Иглино, Туймазах и Кузнецовский Затон.

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«При этом остаются районы, где проблема с местами в детсады особо острая. Один из них - Кузнецовский Затон. В этом микрорайоне много молодых семей с детьми, и вполне понятен гнев мамочек, которые не могут выйти на работу. В 2020 году мы начали там большую стройку. В целом в этом году планируем ввести 3090 мест в детсадах, это во многом решит проблему с очередями в сады», —заявил Радий Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru

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