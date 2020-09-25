Хабиров предложил обучать детей башкирскому языку с детского сада

| 25 сен 2020 | 15:34

Сегодня, 25 сентября, Радий Хабиров встретился с учителями башкирского языка и литературы в рамках межрегионального форума. Мероприятие проходит в санатории «Красноусольск» Гафурийского района.







В начале выступления Радий Хабиров произнес речь на башкирском. Однако он признался, что очень волнуется. Политик считает, что в прошлом году власти сделали очень многое для развития башкирского языка. В частности ввели День национального костюма. Кроме того, некоторые выступления в правительстве начали звучать на башкирском. Также руководитель региона выразил желание создать к 2024 году 15 полилингвистических школ. Далее Глава республики поделился с педагогами планами по развитию.

— Базовые решения мы примем по развитию и преподаванию башкирского языка, изучению и популяризации. В следующем году мы подготовимся еще более серьезно. Будем применять бюджетные возможности, потому что ничего не двигается без финансовой поддержки, — сказал Радий Хабиров. — Надо серьезно подумать о том, как вводить в детских садиках изучение башкирского языка. У нас есть интересная интерактивная программа для детей. Надо подумать о сертификате, который бы показывал, что человек сдал башкирский язык. Мы забываем, что есть колледжи, а там учатся 96 тысяч человек разных национальностей.

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