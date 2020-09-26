Хабиров подготовил несколько сюрпризов для молодежи
| 26 сен 2020 | 11:48
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что подготовил несколько сюрпризов для молодежи. И один из них — фабрика будущего. Об этом он рассказал, в том числе на своей странице в социальных сетях.
— Мы решили создать там настоящую фабрику будущего, соединив в ней все то, что нужно современной, думающей и очень творческой молодёжи, — написал Радий Хабиров и обратил внимание, что она будет располагаться в здании, которое горожане называют «книжкой». — В этом первом в республике уникальном месте сосредоточения возможностей для развития есть Центр инновационного молодежного творчества, лаборатория киберспорта и нейротехнологии, студенческая «Точка кипения», ремесленный коворкинг, бизнес-инкубатор для предпринимателей, зоны коворкинга и нетворкинга
Руководитель региона уверен, что идеи, рожденные на фабрике будущего, будут работать на благо республики.
— В следующем году вместе с инновационным центром «Сколково» откроем IQ-парк на Заки Валиди в Уфе, — отметил в своем обращение к подписчикам Радий Хабиров.
На фабрике будущего Глава региона пообщался со специалистами разного профиля, в том числе с теми, кто готовит призеров всероссийских интеллектуальных состязаний. Среди них — сотрудники лаборатории киберспорта и нейротехнологий УГНТУ, которые с проектом «Дорога в киберспорт» стали лауреатом российской национальной премии «Студент года» в номинации «Киберспортивный клуб года».
Проекты в виртуальной реальности и робототехнике представили воспитанники Центра молодежного инновационного творчества «Футурика». Ребята, занимающиеся в центре неоднократно становились призёрами чемпионата WorldSkills Russia в компетенции «Изготовление прототипов».
Предприниматель, специалист по кожевенному ремеслу Азамат Юлдашбаев поделился с Главой региона своим приобретением:
— Это настоящее чудо, что мы с кафедрой технологии и конструирования одежды УГНТУ нашли друг друга. Это дало нам научную базу, стимул в поиске новых решений. Да и просто приятно работать с молодыми людьми, у которых, что называется, глаза горят.
Познакомившись с продукцией компании «Пангея», занимающейся созданием парковочного приложения для автовладельцев, руководитель региона отметил:
— У нас есть проект по организации платных парковок в центре Уфы. Он сложный и неоднозначный, но мы к нему всё равно придём. И тогда подобный сервис нам совершенно точно будет нужен.
Глава республики обратил внимание участников панельной дискуссии «Урбанистика, которая полезна креативному бизнесу», что ждет от молодых предпринимателей искрометных идей по развитию общественного пространства уфимской набережной.
— Уже есть понимание, каким будет следующий шаг, но не хватает свежего взгляда. Думаю, в ближайшее время мы сможем собраться и порассуждать, какой должна быть наша набережная, — обрадовал ребят Радий Хабиров. — Я вижу в этом проекте огромный творческий потенциал и приглашаю вас стать его частью.