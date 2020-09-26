Хабиров подготовил несколько сюрпризов для молодежи

| 26 сен 2020 | 11:48

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что подготовил несколько сюрпризов для молодежи. И один из них — фабрика будущего. Об этом он рассказал, в том числе на своей странице в социальных сетях.



— Мы решили создать там настоящую фабрику будущего, соединив в ней все то, что нужно современной, думающей и очень творческой молодёжи, — написал Радий Хабиров и обратил внимание, что она будет располагаться в здании, которое горожане называют «книжкой». — В этом первом в республике уникальном месте сосредоточения возможностей для развития есть Центр инновационного молодежного творчества, лаборатория киберспорта и нейротехнологии, студенческая «Точка кипения», ремесленный коворкинг, бизнес-инкубатор для предпринимателей, зоны коворкинга и нетворкинга







Руководитель региона уверен, что идеи, рожденные на фабрике будущего, будут работать на благо республики.

— В следующем году вместе с инновационным центром «Сколково» откроем IQ-парк на Заки Валиди в Уфе, — отметил в своем обращение к подписчикам Радий Хабиров.

— Это настоящее чудо, что мы с кафедрой технологии и конструирования одежды УГНТУ нашли друг друга. Это дало нам научную базу, стимул в поиске новых решений. Да и просто приятно работать с молодыми людьми, у которых, что называется, глаза горят.

— У нас есть проект по организации платных парковок в центре Уфы. Он сложный и неоднозначный, но мы к нему всё равно придём. И тогда подобный сервис нам совершенно точно будет нужен.









На фабрике будущего Глава региона пообщался со специалистами разного профиля, в том числе с теми, кто готовит призеров всероссийских интеллектуальных состязаний. Среди них — сотрудники лаборатории киберспорта и нейротехнологий УГНТУ, которые с проектом «Дорога в киберспорт» стали лауреатом российской национальной премии «Студент года» в номинации «Киберспортивный клуб года».Проекты в виртуальной реальности и робототехнике представили воспитанники Центра молодежного инновационного творчества «Футурика». Ребята, занимающиеся в центре неоднократно становились призёрами чемпионата WorldSkills Russia в компетенции «Изготовление прототипов».Предприниматель, специалист по кожевенному ремеслу Азамат Юлдашбаев поделился с Главой региона своим приобретением:Познакомившись с продукцией компании «Пангея», занимающейся созданием парковочного приложения для автовладельцев, руководитель региона отметил:

Глава республики обратил внимание участников панельной дискуссии «Урбанистика, которая полезна креативному бизнесу», что ждет от молодых предпринимателей искрометных идей по развитию общественного пространства уфимской набережной.

— Уже есть понимание, каким будет следующий шаг, но не хватает свежего взгляда. Думаю, в ближайшее время мы сможем собраться и порассуждать, какой должна быть наша набережная, — обрадовал ребят Радий Хабиров. — Я вижу в этом проекте огромный творческий потенциал и приглашаю вас стать его частью.

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Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях