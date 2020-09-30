Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Власти Башкирии признались, что не знают, как повысить рождаемость в республике

Власти Башкирии признались, что не знают, как повысить рождаемость в республике

Власти Башкирии признались, что не знают, как повысить рождаемость в республике

| 30 сен 2020 | 10:25

30 сентября в Государственном собрании – Курултае РБ состоялись парламентские слушания по вопросам демографического будущего Башкортостана.



В числе участников: председатель заксобрания Константин Толкачев, министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, министр здравоохранения Максим Забелин. Первым выступил Константин Толкачев. Он отметил, что на федеральном уровне власти ставят перед собой две цели – добиться естественного прироста населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Региональные же власти намерены решить локальные вопросы – меры поддержки, льготы, оценка их эффективности. Однако как переломить мировой тренд со снижением рождаемости, парламентарии не знают.

Хабиров подготовил несколько сюрпризов для молодежи

Читайте также:

Хабиров подготовил несколько сюрпризов для молодежи
— Мы поднимаем актуальную тему. Универсального рецепта для решения проблемы не найдено, но работать в этом направлении необходимо. Меняются возраста и структуры населения: на планете становится больше пожилых людей. Молодые семьи не торопятся заводить детей, а хотят выстроить карьеру или просто пожить для себя, — отметил в своем выступлении Константин Толкачев.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: