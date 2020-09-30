Власти Башкирии признались, что не знают, как повысить рождаемость в республике

| 30 сен 2020 | 10:25

30 сентября в Государственном собрании – Курултае РБ состоялись парламентские слушания по вопросам демографического будущего Башкортостана.







В числе участников: председатель заксобрания Константин Толкачев, министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, министр здравоохранения Максим Забелин. Первым выступил Константин Толкачев. Он отметил, что на федеральном уровне власти ставят перед собой две цели – добиться естественного прироста населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Региональные же власти намерены решить локальные вопросы – меры поддержки, льготы, оценка их эффективности. Однако как переломить мировой тренд со снижением рождаемости, парламентарии не знают.

— Мы поднимаем актуальную тему. Универсального рецепта для решения проблемы не найдено, но работать в этом направлении необходимо. Меняются возраста и структуры населения: на планете становится больше пожилых людей. Молодые семьи не торопятся заводить детей, а хотят выстроить карьеру или просто пожить для себя, — отметил в своем выступлении Константин Толкачев.

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