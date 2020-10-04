Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, какие районы республики он любит больше всего

| 04 окт 2020 | 20:38

Кто читает новости или листает ленту соцсетей, знает: глава республики много времени проводит в поездках по Башкирии. «Комсомольской правде» он откровенно назвал свои любимые – те районы, в которые он по той или иной причине с радостью ездит, где ему комфортно.







- Для меня очень дорог Сибай – за время, что я руковожу регионом, я там был уже 10 раз! – признался Радий Хабиров в интервью «КП-Уфа». - Своя изюминка у Бурзяна. Еще мне нравится Бирск – очень самобытный город, интересные люди. Отмечу Ишимбайский район, откуда я родом – по моему мнению, он был недооценен, и сейчас я стараюсь вернуть ему толику внимания. А еще мне очень нравится бывать в Мишкино: интересный говор, приятные люди. Вообще, я нашу республику называю – этнографический музей под открытым небом. Я убежден, что нет другого такого региона в России с таким большим количеством разных национальностей.

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Кроме того, глава Башкирии подчеркнул, что в то же время многим районам нужно еще усиленно работать, чтобы достичь определенных результатов. А по трем, которые он не назвал, даже приняты отдельные программы развития.