«Ситуация напряженная»: Хабиров высказался о росте заболеваемости коронавирусом

«Мы внимательно анализируем ход ситуации эпидемиологической. Во всем мире и у нас в стране идет значительный рост, в том числе рост идет в нашей республике. Ситуация довольно напряженная. Хотел бы сказать, чтобы мы излишней паники не разводили, нужно смотреть на цифры. В плане летальности мы находимся на пятом, наверное, месте с конца. Здесь спасибо огромное врачам, которые, наконец, научились лечить эту болезнь. У нас нет оснований для каких-то трагичных прогнозов, мы здесь спокойно работаем», - сказал он.