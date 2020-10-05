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«Ситуация напряженная»: Хабиров высказался о росте заболеваемости коронавирусом

«Ситуация напряженная»: Хабиров высказался о росте заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 05 окт 2020 | 10:29

Сегодня, 5 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров высказался о текущей эпидемиологической ситуации в республике.



Глава отметил, что несмотря на рост заболеваемости и летальности, «трагичных прогнозов» делать не нужно.

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«Мы внимательно анализируем ход ситуации эпидемиологической. Во всем мире и у нас в стране идет значительный рост, в том числе рост идет в нашей республике. Ситуация довольно напряженная. Хотел бы сказать, чтобы мы излишней паники не разводили, нужно смотреть на цифры. В плане летальности мы находимся на пятом, наверное, месте с конца. Здесь спасибо огромное врачам, которые, наконец, научились лечить эту болезнь. У нас нет оснований для каких-то трагичных прогнозов, мы здесь спокойно работаем», - сказал он.
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Источник: gorobzor.ru

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