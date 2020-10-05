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Правительство Башкирии решило построить в Стерлитамаке еще один ковид-госпиталь

Правительство Башкирии решило построить в Стерлитамаке еще один ковид-госпиталь

Коронавирус в Башкирии | 05 окт 2020 | 10:42

В ходе сегодняшнего правительственного совещания Радий Хабиров сообщил о решении возвести еще один инфекционный госпиталь, который будет принимать больных коронавирусом. Власти решили строить объект на территории Стерлитамака.



Глава республики ответил, что общероссийские показатели уже достигли весенних показателей, но Башкортостан пока находится на хороших позициях среди регионов.

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- Мы съездили в Зубово посмотреть, как работает госпиталь в «военном режиме», - отметил он. – Там правда хорошие условия: отдельные боксы, широкие коридоры, система очистки воздуха. Но ситуация такова, что сегодня пациенты там лежат в коридорах – больница забита под «не могу». Понятно, что этого ресурса недостаточно для четырехмиллионной республики.


Радий Хабиров отметил, что решение строить новый ковидный госпиталь стало тяжелым, потому что требует серьезных финансовых вливаний. Однако он сообщил, что при реализации проекта будет и федеральное софинансирование. По поручению главы региона, премьер-министр Андрей Назаров на выходных провел работу по подбору места для будущей больницы. Оптимальным по плотности населения и медицинским кадрам стал Стерлитамак. Сейчас власти подобрали две подходящие площадки и сегодня выберут одну из них для строительства. При этом будущий объект будет повторять концепцию уже существующего только внешне. Внутри госпиталь переоснастят иначе, добавят отделение хирургии и детское отделение.

- Конечно, мы подписываемся на все это, если строители смогут быстро отработать, - добавил Радий Фаритович. – Объект нужно вводить к 15 декабря, потому что поток заболевших будет расти, а госпиталь должен заработать как можно скорее. Нам придется большую работу и с минфином провести – отодвинуть какие-то объекты. Но здоровье все-таки важнее.
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Источник: www.sobkor02.ru

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