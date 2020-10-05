Хабиров поручил строже проверять исполнение противоэпидемиологических мер

Коронавирус в Башкирии | 05 окт 2020 | 11:03









высказался о мерах, действующих в связи с пандемией коронавируса. Как заявил на оперативном совещании руководитель республики, предпринятых мер достаточно для сдерживания распространения инфекции.

«Я считаю, что на данный момент всех тех юридических решений, которые мы приняли, вполне достаточно. У нас действует режим повышенной готовности, и в рамках положения моего указа мы и действуем. Это очень простые требования, которые все знают: масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекция и так далее», – объяснил Хабиров.

При этом глава региона заявил, что в республике необходимо строже проверять исполнение предпринятых мер.





«Сейчас нужно в некоторой степени нашу контрольную работу усилить. Я знаю, когда мы сделали определенные замечания по потребрынку, уже и торговые центры начали закрывать, рынки. Ну что, если люди сразу не понимают, значит, будем по этому пути идти», – подчеркнул глава Башкирии.

«Нам надо определить перечень мероприятий, на которые мы идем. Мы все мероприятия не закрываем, но должны четко понимать: в горизонте до 1 декабря чтобы мы проводили только самые важные мероприятия, которые давно запланировали, которые нам нужны. Все-таки массовые мероприятия приводят к тому, что на них люди заражаются», – сообщил руководитель республики.









Радий Хабиров добавил, что необходимо усилить противоэпидемиологические меры на предприятиях. Также глава республики обратился кс просьбой беречь врачей. Руководителям ведомств Хабиров поручил сократить список проводимых мероприятий.

Отмечается, что все доплаты для врачей и соцработников продолжат действовать.

«Оснований для каких-то тяжелых переживаний пока нет. Хотя мы должны понимать, что все может очень быстро меняться», – заключил Хабиров.

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