Глава Башкирии рассказал о своей неудаче с детскими садами
| 05 окт 2020 | 11:08
Сегодня, 5 октября, во время оперативного совещание в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров вновь поделился историей из своего прошлого.
Он вспомнил о неудаче в Красногорске, где ему не удалось «раскачать историю» - организовать массовое появление новых частных детских садов. Об этом он рассказал после доклада министр образования республики Айбулата Хайжина.
- Я когда главой Красногорска был, я пытался эту ситуацию раскачать. Там я не смог, честно слово. Не получилось у меня. А вот здесь, получается, - подчеркнул глава региона.