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Глава Башкирии рассказал о своей неудаче с детскими садами

Глава Башкирии рассказал о своей неудаче с детскими садами

| 05 окт 2020 | 11:08

Сегодня, 5 октября, во время оперативного совещание в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров вновь поделился историей из своего прошлого.



Он вспомнил о неудаче в Красногорске, где ему не удалось «раскачать историю» - организовать массовое появление новых частных детских садов. Об этом он рассказал после доклада министр образования республики Айбулата Хайжина.

- Я когда главой Красногорска был, я пытался эту ситуацию раскачать. Там я не смог, честно слово. Не получилось у меня. А вот здесь, получается, - подчеркнул глава региона.
Хабиров поручил строже проверять исполнение противоэпидемиологических мер

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По словам докладчика, в Башкирии на сегодняшний день 10 тысяч детей получили сертификаты в частные детские сады.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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