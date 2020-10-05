В Башкирии школьные каникулы могут быть продлены на 3 дня

| 05 окт 2020 | 11:15









заявил о продлении осенних каникул у школьников. Такое решение он принял в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации – ростом заболеваемости COVID-19.

О том, как пройдут каникулы, задумались и другие регионы, в том числе Башкирия. На оперативном совещании руководитель региона Радий Хабиров заявил, что, несмотря на увеличение суточного прироста, нет необходимости смещать или значительно продлевать отдых детей. Если и продлевать каникулы, то максимум на 3 дня.

— У нас с 1 сентября работают школы. Количество заболевших можно назвать мизерным по соотношению к количеству учащихся. Поэтому если минобрнауки продолжит так же ответственно идти, школы продолжат работу. Нам не надо пока никуда передвигать наши каникулы. Может быть, на день-три можно их продлить, чтобы дети побольше отдохнули. Но не более того. Но мы должны понимать, что все может очень быстро меняться, — заключил Радий Хабиров.

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