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Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности: жителям рекомендуют самоизолироваться и пройти вакцинацию

Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности: жителям рекомендуют самоизолироваться и пройти вакцинацию

Коронавирус в Башкирии | 05 окт 2020 | 11:31 Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Первый пункт касается граждан, которые находятся в группе риска. Людям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Покидать дом лучше всего, отправляясь за лекарствами, продуктам. Кроме того, им советуют сделать прививку от гриппа. Важно отметить, что все это носит рекомендательный характер.


Второй пункт касается индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Им предложили сотрудничать с медицинским организациями. Цель – вакцинация сотрудников, находящихся в зоне риска. Причем бизнесмены должны это сделать за свой счет.

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Официальный документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он был подписан Радием Хабировым 2 октября, опубликован сегодня.

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Источник: proural.info

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