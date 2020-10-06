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Охрану лесов в Башкирии возьмут на себя казаки из Челябинской области

Охрану лесов в Башкирии возьмут на себя казаки из Челябинской области

| 06 окт 2020 | 08:43

О заключенном соглашении с казачьим обществом об охране гослесфонда сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Башкирии.



1 октября в минлесхозе региона подписано соглашение о взаимодействии, в области охраны и защите лесов, пресечению нарушений лесного законодательства в гослесфонде с казачьим обществом «Хутор Ашинский» из Челябинской области.

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Теперь казаки будут бесплатно помогать лесникам в охране лесов от вырубки и пожаров на территории Нуримановского лесничества. Для этого будут проходить совместные рейды. Члены казачьего общества получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды Башкирии, что даёт им право пресекать действия нарушителей в лесу и фиксировать их для дальнейшего составления протокола.

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Источник: ufa.aif.ru

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