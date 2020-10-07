Хабиров доложил федеральному центру о ситуации с коронавирусом в Башкирии

| 07 окт 2020 | 10:13

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании федерального штаба сообщил о готовности системы здравоохранения республики к росту заболеваемости COVID-19. Обсуждение насущных вопросов проводилось в режиме видеосвязи с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой.







— Ситуацию с коронавирусом в республике мы контролируем. У нас идет совсем небольшой рост. Но всегда надо готовиться к худшему, — рассказал Радий Хабиров. — Опыт строительства Республиканского инфекционного центра в Уфимском районе оказался очень удачным. Мы сконцентрировали там основную массу больных — сейчас в госпитале находятся 380 человек. Там профессиональный врачебный персонал, все необходимое для надлежащего лечения. И там мы выхаживаем очень тяжелых пациентов.









Руководитель региона отметил, что решение о строительстве нового инфекционного центра на юге Башкирии далось нелегко. В первую очередь оно касалось финансовых вопросов. И все же, несмотря на все трудности, с 15 декабря новый инфекционный центр уже начнет действовать как полноценный госпиталь. В нем дополнительно будет включен детский блок, блок для родовспоможения и хирургический.

Также Радий Хабиров рассказал, как удалось урегулировать вопрос с массовой концентрацией на территории Башкирии иностранных граждан, у которых возникли проблемы с возвращением домой. Речь идет о жителях Киргизии, которые в связи с введением ограничительных мероприятий застряли на юге республики, так как власти Казахстана не предоставили коридор через свою территорию.

— 16 сентября в республику прибыли 1760 граждан Киргизской Республики. Мы их встретили, развернули пункты временного размещения, палаточный городок, организовали горячее питание. Совместно с МВД провели все необходимые процедуры. Обеспечили врачебный контроль. 24 сентября транзитный коридор был открыт, и все они выехали, — поделился информацией Радий Хабиров.

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Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.