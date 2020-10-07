Хабиров доложил федеральному центру о ситуации с коронавирусом в Башкирии
| 07 окт 2020 | 10:13
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании федерального штаба сообщил о готовности системы здравоохранения республики к росту заболеваемости COVID-19. Обсуждение насущных вопросов проводилось в режиме видеосвязи с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой.
— Ситуацию с коронавирусом в республике мы контролируем. У нас идет совсем небольшой рост. Но всегда надо готовиться к худшему, — рассказал Радий Хабиров. — Опыт строительства Республиканского инфекционного центра в Уфимском районе оказался очень удачным. Мы сконцентрировали там основную массу больных — сейчас в госпитале находятся 380 человек. Там профессиональный врачебный персонал, все необходимое для надлежащего лечения. И там мы выхаживаем очень тяжелых пациентов.
Также Радий Хабиров рассказал, как удалось урегулировать вопрос с массовой концентрацией на территории Башкирии иностранных граждан, у которых возникли проблемы с возвращением домой. Речь идет о жителях Киргизии, которые в связи с введением ограничительных мероприятий застряли на юге республики, так как власти Казахстана не предоставили коридор через свою территорию.