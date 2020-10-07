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Хабиров настроил соцработников на авральный режим работы в связи с коронавирусом | видео

Хабиров настроил соцработников на авральный режим работы в связи с коронавирусом | видео

Коронавирус в Башкирии | 07 окт 2020 | 13:34

Ковид-госпитали развернут на базе еще двух лечебных учреждений. Об этом сообщил Глава республики уже во время онлайн — встречи с социальными работниками.По видеосвязи Радий Хабиров поговорил с руководителями государственных и автономных некоммерческих организаций социального обслуживания населения. Главной темой стало преодоление последствий пандемии коронавируса. Руководитель региона поблагодарил соцработников за работу с пожилыми людьми и призвал готовиться к новому непростому эпидпериоду.



Радий Хабиров:

- Я вас очень прошу на 3-4 месяца настраиваться на тяжелый, авральный режим работы. Потому что показатели заболеваемости в РФ близки к рекордным с начала пандемии.
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Источник: gtrk.tv
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

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