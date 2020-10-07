Хабиров настроил соцработников на авральный режим работы в связи с коронавирусом | видео

Ковид-госпитали развернут на базе еще двух лечебных учреждений. Об этом сообщил Глава республики уже во время онлайн — встречи с социальными работниками.По видеосвязи Радий Хабиров поговорил с руководителями государственных и автономных некоммерческих организаций социального обслуживания населения. Главной темой стало преодоление последствий пандемии коронавируса. Руководитель региона поблагодарил соцработников за работу с пожилыми людьми и призвал готовиться к новому непростому эпидпериоду.
Радий Хабиров:
- Я вас очень прошу на 3-4 месяца настраиваться на тяжелый, авральный режим работы. Потому что показатели заболеваемости в РФ близки к рекордным с начала пандемии.