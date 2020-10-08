В Башкирии может появиться День ветерана труда

| 08 окт 2020 | 11:49

Госсобрание Башкирии рассмотрит новый законопроект. В рамках проекта в календарь праздничных и памятных дней будут внесены изменения.







Депутаты республики предлагают сделать 18 января Днём ветерана труда. Концепцию законопроекта поддержали в правительстве Башкирии. Если изменения всё-таки утвердят, День ветерана труда станет восьмым по счету в республике памятным днем.

Именно в этот день в 1974 году Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Ветеран труда». Медалью награждались рабочие, колхозники и служащие в знак признания их трудовых заслуг по достижении стажа, необходимого для выхода на пенсию. Это добрая советская традиция, которую хорошо помнят представители старшего поколения. Мы считаем правильным в некоторой степени возродить ее, установив соответствующую памятную дату как символ признания заслуг тех, кто посвятил себя многолетнему добросовестному труду в народном хозяйстве, науке, культуре, образовании, здравоохранении, государственных учреждениях и общественных организациях. Новая памятная дата будет способствовать уважению к ветеранам разных отраслей, человеку труда в целом, сплоченности, преемственности в трудовых коллективах, правильному воспитанию молодежи.

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Фото: vadinsk.pnzreg.ru