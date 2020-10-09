В семье Хабировых грядет пополнение: супруга Главы Башкирии беременна третьим ребенком

| 09 окт 2020 | 09:33

В семье главы Башкирии Радия Хабирова ожидается пополнение - супруга руководителя республики Карина беременна третьим ребенком. По данным источника, сообщившего о радостной новости в семействе Хабировых, срок беременности уже около пяти месяцев. И, как только Карина появится на публике, все заметят округлившийся животик первой леди.







Также, по данным осведомленных людей, супруги вместе были на УЗИ и уже знают пол малыша, но пока никому не сообщали, кого они ждут - мальчика или девочку.

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Интересно, что недавно 38-летняя Карина Хабирова сообщила в соцсетях, что приболела и пока не может посещать публичные мероприятия. Однако не рассказала про недуг, который ее терзает. Пользователи думали, что супруга главы региона подхватила коронавирус, но ее «болезнь» оказалась совсем другого, счастливого свойства.Напомним, пара воспитывает двух сыновей. Старший мальчик от первого брака Карине - школьник, а общему сыну Хабировых еще только три года.



