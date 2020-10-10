В Уфе после реконструкции открылся парк «Первомайский»
Уфа | 10 окт 2020 | 13:42
В Уфе министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и Глава Башкортостана Радий Хабиров приняли участие в открытии реконструированного парка «Первомайский». Парк был создан в 1991 году за городским ДК «Моторостроитель», зеленая территория ограничена улицами Орджоникидзе, Машиностроителей и Черниковская. Это любимое место отдыха жителей северных микрорайонов столицы республики.
В 2019 году по поручению Радия Хабирова строители приступили к реконструкции парковой зоны. Здесь благоустроили территорию озера «Тепличное», установили по его периметру дорожку с покрытием из террасной доски. В центре водоёма реконструировали фонтан.
Проектировщики сохранили все зелёные насаждения парка, а также существующие пешеходные дорожки, добавив несколько дополнительных. Ширину дорожек скорректировали для удобства посетителей парка.
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С учетом пожеланий уфимцев в проект добавили «Тропу здоровья» длиной 1,5 км с покрытием из гранитной крошки и велодорожку.
Министр строительства и ЖКХ России высоко оценил благоустройство территории с точки зрения её привлекательности для жителей и гостей города.