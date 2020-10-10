В Уфе после реконструкции открылся парк «Первомайский»

Уфа | 10 окт 2020 | 13:42

В Уфе министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и Глава Башкортостана Радий Хабиров приняли участие в открытии реконструированного парка «Первомайский». Парк был создан в 1991 году за городским ДК «Моторостроитель», зеленая территория ограничена улицами Орджоникидзе, Машиностроителей и Черниковская. Это любимое место отдыха жителей северных микрорайонов столицы республики.





В 2019 году по поручению Радия Хабирова строители приступили к реконструкции парковой зоны. Здесь благоустроили территорию озера «Тепличное», установили по его периметру дорожку с покрытием из террасной доски. В центре водоёма реконструировали фонтан.



Проектировщики сохранили все зелёные насаждения парка, а также существующие пешеходные дорожки, добавив несколько дополнительных. Ширину дорожек скорректировали для удобства посетителей парка.

Кроме того, в «Первомайском» значительно расширили детскую площадку, добавили игровую и спортивную зоны с безопасным резиновым покрытием. Старую сцену заменили на новую – с раздевалками круглогодичного использования. В парке также смонтировали систему освещения и установили инфомат с возможностью выхода в интернет для навигации, получения информации о городских достопримечательностях и транспорте.С учетом пожеланий уфимцев в проект добавили «Тропу здоровья» длиной 1,5 км с покрытием из гранитной крошки и велодорожку.





– Мы постарались вложить в этот проект душу, чтобы показать пример современной и комфортной парковой зоны, – отметил Глава республики Радий Хабиров.









Министр строительства и ЖКХ России высоко оценил благоустройство территории с точки зрения её привлекательности для жителей и гостей города.

– В Уфе появился прекрасный обновлённый парк с очень большой площадью. Это предусматривает возможности для прогулок, активного отдыха, реализации творческих проектов. Самое главное, что вы сохранили зелёные насаждения. Уверен, «Первомайский» будет привлекать большое количество посетителей, – сказал Владимир Якушев.