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"Мы начали болеть, очень много болеть": Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии

"Мы начали болеть, очень много болеть": Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 10 окт 2020 | 19:46

В Башкирии начались работы по строительству новой инфекционной больницы. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава республики Радий Хабиров.

«Никогда не думал, что мы в столь короткий срок вновь примем решение о строительстве инфекционной больницы. За моей спиной находится схема этой больницы. Это Стерлитамак, и здесь уже начались работы. Мы действительно к 15 декабря ее введем в эксплуатацию», – говорится в сообщении.


При этом руководитель региона выразил свое беспокойство по поводу роста числа заболевших коронавирусом.

«Мы начали болеть, очень много болеть, и это вызывает серьезное беспокойство. Наше здравоохранение выдержит это все, мы открываем дополнительный коечный фонд. Но пора вновь задуматься об этом, пора гораздо серьезнее относиться к масочному режиму, к соблюдению социальной дистанции. Оперативный штаб в ближайшее время примет решение, и мы резко сократим количество больших мероприятий. Вот такая история», – отметил Хабиров.
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Также глава Башкирии поздравил всех с Днем республики и заверил, что период заболеваемости будет пройден.
«Все у нас будет хорошо. Мы на вахте, мы работаем. Давайте спокойно, без суеты, пройдем опять этот непростой период», – заключил глава республики.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: glavarb.ru

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