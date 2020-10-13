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"Это как военный парад не проводить": Глава Башкирии объяснил, почему провел большой концерт на День республики
| 13 окт 2020 | 10:41
В минувшие выходные, 11 октября, в столице Башкирии прошли массовые гуляния в честь Дня республики. Элвин Грей, Юрий Шевчук и другие звезды собрали на своих бесплатных концертах тысячи людей. Глава республики сегодня на оперативном совещании объяснил, зачем нужно было делать концерт в столь непростое время.
- Я откровенно скажу – когда мы готовились ко Дню республики, мои коллеги предлагали мне не проводить это мероприятие. Но для меня это как военный парад не проводить. Никогда не было такого, чтобы мы не собирались и не чествовали наших ветеранов, - сказал Хабиров. – Также и здесь.