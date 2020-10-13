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Хабиров попросил работодателей по возможности переводить сотрудников на удаленку

Хабиров попросил работодателей по возможности переводить сотрудников на удаленку

Коронавирус в Башкирии | 13 окт 2020 | 10:53

На совещании в правительстве республики глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что работодателям стоит по возможности отправлять своих сотрудников на удаленку из-за распространения коронавируса.



- Мы рекомендуем лицам 65+ находиться в режиме самоизоляции. Жестких мер пока не вводим, мы будем смотреть, что у нас происходит. Я бы еще рекомендовал руководителям предприятий и организаций по возможности людей удалять на дистанционку. Я не буду никакой процент ставить пока, это рекомендательные нормы, - заявил руководитель региона.

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Также Хабиров обратился к Андрею Назарову – он попросил его рассмотреть этот вопрос и в «их структуре», то есть отправить на удаленную работу и чиновников.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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