Хабиров попросил работодателей по возможности переводить сотрудников на удаленку

Коронавирус в Башкирии | 13 окт 2020 | 10:53

На совещании в правительстве республики глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что работодателям стоит по возможности отправлять своих сотрудников на удаленку из-за распространения коронавируса.







- Мы рекомендуем лицам 65+ находиться в режиме самоизоляции. Жестких мер пока не вводим, мы будем смотреть, что у нас происходит. Я бы еще рекомендовал руководителям предприятий и организаций по возможности людей удалять на дистанционку. Я не буду никакой процент ставить пока, это рекомендательные нормы, - заявил руководитель региона.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Также Хабиров обратился к Андрею Назарову – он попросил его рассмотреть этот вопрос и в «их структуре», то есть отправить на удаленную работу и чиновников.