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"Спасибо, что не скрываете": Хабиров высказался о качестве школьного питания

"Спасибо, что не скрываете": Хабиров высказался о качестве школьного питания

| 13 окт 2020 | 11:23

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров высказался об организации школьного питания. По его словам, о нарушениях нужно говорить открыто, поскольку это помогает сфере становиться лучше.



Политик сделал заявление после доклада председателя Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева на соответствующую тему. По данным чиновника, в 15% школах Башкирии питание организовано и осуществляется не должным образом.

«Столько много усилий прикладываем, но все равно  даже по проверкам, которые вы делаете, 15% некачественного питания из общего объема – это много, на самом деле. Спасибо. Что не скрываете, вы говорите об этом, это может быть неприятно, пока мы не скроем, мы не поймем, на каком уровне организация школьного питания находимся и дальше не продвинемся», — заявил Радий Хабиров.
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Напомним, ранее сообщалось, что с 19 октября начинаются школьные каникулы. Их было решено продлить на неделю из-за ситуации с коронавирусом.

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Источник: gorobzor.ru

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