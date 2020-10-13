Хабиров рассказал о новых антиковидных мерах, которые введут в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 13 окт 2020 | 21:46

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к своим подписчикам в соцсетях и всем жителям республики. Он озвучил новые правила, которые начинают действовать в республике в период пандемии новой коронавирусной инфекции.







— Мы растем по количеству заболевших ковидом, — констатировал руководитель региона. — Сегодня в Башкортостане зафиксировано уже 9402 случая заболевания. При этом новых случаев за сутки — 58. Летом у нас был спад, и это самая большая цифра, начиная с июля. В стране тоже очередной рекорд по количеству заболеваний — 13592 заболевших в России за предыдущие сутки.



Радий Хабиров озвучил свое решение о переносе школьных каникул. Дети отправятся отдыхать на неделю раньше — с 19 октября. Это, по словам Главы РБ, поможет сберечь учителей от заражения.



Второе правило связано с резким сокращением количества публичных мероприятий. Будут отменены уже анонсированные большие события в Белебее, Бирске. Радий Хабиров попросил жителей республики отнестись к этому решению с пониманием.

— Нельзя допускать, чтобы машины скорой помощи простаивали в очереди на госпитализацию пациентов, подчеркнул Глава РБ.

Пятая мера касается граждан в возрасте старше 65 лет. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию.— По мере возможности просим людей старшего возраста не посещать массовые мероприятия и больше находиться дома, — отметил Радий Хабиров.









Третье правило касается усиления контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил на рынках, в магазинах, в общественном транспорте, в учреждениях культуры и в спортивных объектах.Четвертой мерой становится «распечатывание» резервного коечного фонда в лечебных учреждениях республики. Текущего количества коек уже недостаточно.Также Радий Хабиров сообщил о начале строительства нового инфекционного центра в Стерлитамаке. Его должны сдать до 15 декабря текущего года.

Еще одной мерой станет введение до 15 октября во всех государственных и муниципальных органах и учреждениях дополнительных внутренних регламентов, направленных на ужесточение масочного режима внутри помещений и соблюдение всех противоэпидемических мер.

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